От интернет-магазинов и мобильных приложений до водных дронов

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сразу две команды волгоградских школьников и студентов приняли участие в региональном Демо-дне акселерационных программ Сбера по развитию предпринимательских талантов молодежи. Ребята из Волгограда защищали свои стартапы на отборочном этапе федерального конкурса, который проходил в Самаре.

«Мы уже работаем с пиццерией и с компаниями, которые занимаются производством продуктов питания, видим, что ниша востребована и хотим расширяться», - так начала презентацию своего стартапа капитан студенческой команды ВолГУ Алина Могилина. Проект по созданию интернет-магазина и мобильного приложения для реализации товаров или услуг - это то, что необходимо начинающему предпринимателю, в этом с конкурсанткой согласны и эксперты. Проект «Exosmart» волгоградской команды по итогам экспертного мнения жюри был отмечен для дальнейшего прохождения конкурса.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Инновационная идея старшеклассника 82-й школы г. Волгограда Арсения Приходькова удивила экспертов. Вместе со своими единомышленниками из команды он предложил наладить производство мини-лодок с технологией GPS и компьютерного зрения, способных самостоятельно доставлять грузы по воде. Конечно, этот проект требует дополнительной проработки, особенно это касается доставки товаров по реке в зимний время, - отмечают эксперты, но ценна сама идея. Именно из таких смелых и амбициозных предложений рождаются в итоге проекты, которые потом возможно применять в различных сферах промышленности и экономики.

14 стартапов школьных и студенческих команд из регионов Поволжья и Москвы оценивали представители региональных органов власти, образовательных организаций, топ-менеджеры Поволжского банка Сбербанка, предприниматели, которые готовы финансировать перспективные инновационные идеи, а также руководителями крупных компаний Поволжья.

Вниманию жюри были представлены: оборудование по переработке отходов 3D принтеры, инновационные респираторы для медперсонала, программы, развивающие память и облегчающие изучения иностранного языка, нанороботы для лечение атеросклероза и тромбоза и многое другое. В рамках подготовки к Демо-дню Сбера на протяжении нескольких месяцев ребята изучали основы предпринимательства, осваивали инструменты создания цифровых продуктов, работали вместе с наставниками.

Всего же в этом году в молодёжных акселераторах Сбера от студентов и школьников Поволжья поступило около 4 тысяч заявок.

- На протяжении многих лет Сбер поддерживает молодежь в их стремлении учиться, совершенствовать мир вокруг, создавать новые проекты в различных областях. В рамках молодёжных акселераторов Сбера участники получают не только опыт создания собственного проекта «с нуля», но и, работая над ним, учатся «мягким» навыкам: принимать решения в условиях неопределённости, взаимодействовать в команде и презентовать себя. Все эти компетенции очень важны, - отметил в ходе Демо-дня председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

По итогам выступлений экспертное жюри отметило шесть проектов молодежных программ, которые поборются за участие в суперфинале в Москве. Остальные же будут рассматриваться на предмет инвестиционной поддержки партнёрами акселераторов, а также получат помощь в продвижении своих разработок от Сбера.

По словам экспертов, все представленные проекты показали высокий уровень, все они предлагают нестандартные решения для актуальных задач. И как знать, может через несколько лет именно эти ребята будут выводить экономику, медицину, промышленность российских регионов на первые позиции.