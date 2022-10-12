В Волжском начинают подтапливать социальные объекты

В Волжском начинают подтопку соцобъектов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волжском стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Чтобы социальные объекты во втором по величине городе Волгоградской области начали отапливаться, их руководители должны направить заявки в ресурсоснабжающую организацию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон стартует 13 октября. С четверга начнется подтопка соцобъектов – детских садов, больниц и поликлиник. А школы волгоградская мэрия пока решила оставить без тепла.