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Недвижимость12 октября 2022 13:10

В Волжском начинают подтапливать социальные объекты

Тепло будет поступать в школы, детсады, больницы и поликлиники
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волжском начинают подтопку соцобъектов

В Волжском начинают подтопку соцобъектов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волжском стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Чтобы социальные объекты во втором по величине городе Волгоградской области начали отапливаться, их руководители должны направить заявки в ресурсоснабжающую организацию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон стартует 13 октября. С четверга начнется подтопка соцобъектов – детских садов, больниц и поликлиник. А школы волгоградская мэрия пока решила оставить без тепла.