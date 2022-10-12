Волгоградкам объяснили причину отказа в добровольной мобилизации

Женщины в армии РФ. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

12 октября на горячую линию по частичной мобилизации Волгоградской области поступил вопрос от жительницы, которая хотела добровольно участвовать в СВО, но получила отказ. Также волгоградка поинтересовалась, чем женщины могут помочь армии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru специалисты горячей линии, заявки от представительниц прекрасного пола пойти служить добровольцами действительно не принимаются. И посоветовали помочь вооруженным силам РФ в тылу.

- Ваша помощь может быть востребована в волонтерских штабах #МЫВМЕСТЕ, которые оказывают поддержку семьям военнослужащих. Помогают в быту, собирают гуманитарные наборы и участвуют в решении многих других общественно значимых задач, - рекомендовали волгоградкам.

Напомним, в нашем регионе есть волонтерское движение «Вместе мы сила», а также Фонд поддержки мобилизованным и добровольцам, участвующим в СВО. Помимо этого, жители могут принять участие в акции «Тепло из дома».