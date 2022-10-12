«Ротор» напрасно пожаловался на судейство в игре с «Шинником»

Экспертно-судейская комиссия поддержала не назначение пенальти в пользу "Ротора" в матче с "Шинником". Фото: СК "Ротор".

В Москве прошло заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем рассматривали обращение «Ротора» на работу бригады арбитров в матче 1/32 финала Кубка России с «Шинником». Волгоградский клуб посчитал, что в его пользу должны были назначить три пенальти на 5-й, 18-й и 51-й минутах. В ЭСК приняли решение, что главный арбитр Константин Юданов верно не поставил 11-метровые удары в пользу волгоградской команды. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Российского футбольного союза.

На 5-й минуте игрок «Шинника» Игорь Соколов в единоборстве с Ильей Сафоновым сыграл в правильной манере, двигая ногу снизу-вверх, после чего между футболистами произошел контакт. Он, по мнению комиссии, ненаказуем. Не тянуло на 11-метровый столкновение Артема Семейкина и Сергея Зуйкова, игрок ярославской команды действовал не безрассудно, двигаясь параллельно с соперником.

- Контакт, произошедший между ними по инерции в тот момент, когда мяч вышел из игры за линию ворот, по мнению членов комиссии, являлся ненаказуемым, - отмечается на сайте РФС.

На 51-й минуте главный арбитр верно не указал на точку, по мнению комиссии ЭСК, так как единоборство Артема Семейкина и Никиты Кармаева не выходили за рамки допустимого.

Напомним, «Ротор» уступил «Шиннику» в 1/32 финала Кубка России в серии пенальти. После матча произошел скандал. У спортивного директора волгоградского клуба Федор Щербаченко и инспектора встречи Юрия Чеботарева случился конфликт из-за недовольства «сине-голубых» судейством.