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Общество12 октября 2022 11:24

В Волжском молодой предприниматель полгода не выплачивал зарплату уборщицам

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи собирают доказательства по уголовному делу

Следователи собирают доказательства по уголовному делу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском молодого предприниматели подозревают в невыплате зарплаты пяти работницам. 21-летний бизнесмен не перечислял деньги с января по июнь 2022 года женщинам, которые работали уборщицами. Общая сумма долга составила 240 тысяч рублей. Следственный отдел по Волжскому возбудил уголовное дело, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи выяснили, что с января по июнь этого года у предпринимателя на расчетных счетах было порядка 10 миллионов рублей. В настоящее время собираются доказательства по уголовному делу и принимаются меры для погашения задолженности перед сотрудницами ИП.