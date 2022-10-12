В Волжском молодой предприниматель полгода не выплачивал зарплату уборщицам

Следователи собирают доказательства по уголовному делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском молодого предприниматели подозревают в невыплате зарплаты пяти работницам. 21-летний бизнесмен не перечислял деньги с января по июнь 2022 года женщинам, которые работали уборщицами. Общая сумма долга составила 240 тысяч рублей. Следственный отдел по Волжскому возбудил уголовное дело, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи выяснили, что с января по июнь этого года у предпринимателя на расчетных счетах было порядка 10 миллионов рублей. В настоящее время собираются доказательства по уголовному делу и принимаются меры для погашения задолженности перед сотрудницами ИП.