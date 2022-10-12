Волгоградский губернатор призвал работодателей поддержать семьи мобилизованных

Поддержать семьи мобилизованных предлагают всем предприятиям. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ввели единовременные выплаты для мобилизованных, разрабатывают документы по мерам поддержки и льготам для их семей. На встрече с Советом по развитию промышленности и представителями отраслевых советов губернатор Андрей Бочаров призвал работодателей также поддержать семьи мобилизованных и издать для этого соответствующие приказы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Обращаюсь ко всем работодателям, представителям профсоюзов и прошу незамедлительно в рамках предприятий и организаций принять свои внутренние нормативные акты по дополнительной поддержке семей мобилизованных граждан. Руководителям предприятий необходимо взять такую работу на личный контроль, - заявил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что помощь должна быть действенной и не формальной. Руководителям, которые воспринимают это несерьезно, Бочаров предложил исполнить свой долг по защите Отечества непосредственно с оружием в руках.

Напомним, мобилизованным от Волгоградской области выплатят материальную помощь по 100 тысяч рублей. Постановление уже подписал губернатор. Дети призванных в армию смогут бесплатно посещать муниципальный детсад, кружки и секции, получить путевку в лагерь и именную стипендию в колледже, также освободят от платы за обучение студентов, которые учатся на коммерческой основе. На какую еще поддержку могут рассчитывать родственники мобилизованных и кто из них имеет право на льготы, читайте здесь.