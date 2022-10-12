«Россети Юг» содействуют обеспечению питьевой водой населения Волгоградской области

Фото: Россети Юг

Современные четырёхступенчатые системы, состоящие из фильтров различного предназначения, насосов и других вспомогательных узлов установили в поселках Красноярский, Басакин и хуторе Захаров в рамках федерального проекта «Чистая вода». Теперь около 1,7 тыс. сельских жителей могут пить прошедшую экспертизу качественную воду прямо из крана.

Еще одну точку технологического присоединения «Россети Юг» предоставили водоочистным сооружениям, строительство которых ведется в с. Береславка Калачевского района. Для их подключения энергетики оборудовали 300 м воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом, практически исключающим вероятность схлестывания и обрыва проводов, гололедообразования, а также случайного поражения электрическим током. Комплекс работ, также входящих в нацпроект «Чистая вода», включает в себя строительство блока водоочистки производительностью 3 тысячи кубометров в сутки. Новая система водоснабжения обеспечит качественной питьевой водой порядка 5,3 тыс. жителей посёлка Береславка.

Общая мощность подключения к электросетям новых объектов водоснабжения в удаленных населенных пунктах региона составила 52 кВт.