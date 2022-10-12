На видео попало, как двое водителей не поделили дорогу и устроили драку в Волгограде

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Обычная поездка по городу за рулем может обернуться серьезным конфликтом, если на дороге встретятся агрессивные водители. Днем 11 октября в Дзержинском районе Волгограда дорожный конфликт произошел между двумя автомобилистами. 54-летний мужчина за рулем «Volkswagen» при повороте с улицы Ангарской на проезд Бузулукский обогнал «Ладу Ларгус», что не понравилось водителю отечественной машины. Он стал подрезать иномарку и перекрыл ей проезд. Оба автомобилиста вышли из автомобилей и начали на кулаках выяснять отношения, начало драки попало на камеру видеорегистратора.

Водитель «Ларгуса» дважды ударил оппонента в лицо. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 54-летний мужчина, управлявший иномаркой, обратился в полицию. Сотрудники МВД организовали проверку по факту дорожного конфликта.