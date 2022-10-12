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Политика12 октября 2022 10:08

Спикер Волгоградской облдумы осудил депутатов за демонстрацию богатства во время СВО

Александр Блошкин призвал коллег вести себя скромнее в соцсетях
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Заседание облдумы. Фото: пресс-слжуба Волгоградской областной думы.

Заседание облдумы. Фото: пресс-слжуба Волгоградской областной думы.

Сегодня, 12 октября, на заседании Волгоградской областной думы председатель Александр Блошкин призвал коллег вести себя скромнее в социальных сетях в период спецоперации. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, спикер регпарламента подчеркнул, что далеко не все волгоградцы живут богато, поэтому излишняя радость сейчас неуместна.

- Когда публичные люди выставляют свое богатство и радость, еще до СВО это не очень воспринималось. Далеко не все живут счастливо и богато, - отметил председатель облдумы Александр Блошкин. - Давайте очень аккуратно на период этой кампании будем вести себя в соцсетях и не только.

Добавим, что в среду депутаты обсудили инициативу губернатора Андрея Бочарова о выплате по 100 тысяч рублей мобилизованным волгоградцам.