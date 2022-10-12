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Общество12 октября 2022 9:58

В центре Волгограда приступили к осенней высадке деревьев

Первая партия растений появится на склоне вдоль улицы Крылова и в пойме Царицы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В центре Волгограда высаживают новые растения

В центре Волгограда высаживают новые растения

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Центральном районе Волгограда приступили к осенней высадке деревьев и кустарников. Первая партия растений появится на склоне вдоль улицы Маршала Крылова и в парке в пойме реки Царица. Там высадят свыше 170 саженцев барбариса, жимолости, павловнии и спиреи, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Всего осенью в центре города появятся более 580 деревьев и кустарников. Их высадят на улице Советской, на склоне улицы Землянского, в парке Победы, вдоль Центральной набережной.

- В том числе растения будут высажены в существующие лунки взамен насаждений, ранее погибших от нападения стволового вредителя златки. Большую часть молодых саженцев составляют крупномеры, уже адаптированные к климатическим условиям региона, - отметили в мэрии.

За растениями уход будет обеспечивать проложенный поливочный водопровод. Вдоль проезжей части полив будет выполняться при помощи водовозки.