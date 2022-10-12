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Общество12 октября 2022 9:06

В школьных столовых Волгограда появились брутальный борщ, «райский» омлет и «Итальянский сувенир»

В меню образовательных учреждений добавили новые блюда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Так выглядит "брутальный" борщ. Фото: Администрация Волгограда.

Так выглядит "брутальный" борщ. Фото: Администрация Волгограда.

В школьных столовых Волгограда появились блюда, которые разработали сами ученики. Школьники предлагали свои варианты во время конкурса «Решаем вместе». В некоторых образовательных учреждениях уже подают блюда по рецептам школьников. Чиновники уверяют, учащиеся уже могут выбрать «брутальный» борщ, пасту «Итальянский сувенир», омлет «Райское облако», творожную запеканку «Счастье есть». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города.

Подача пасты "Итальянский сюрприз". Фото: Администрация Волгограда.

Подача пасты "Итальянский сюрприз". Фото: Администрация Волгограда.

Также в школьных столовых появились куриный рулет «Атлет», стожка «Капустный курган», а свежие овощи подаются в виде паровозика.

В мэрии добавили, что в начале октября в школах прошла неделя здорового питания. Родители попробовали блюда из меню и пообщались с поварами и специалистами в области питания. У школьников прошли уроки здоровья.