На трассе под Волгоградом рейсовый автобус с 44 пассажирами попал в ДТП

Автобус врезался в легковушку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним утром 12 октября на трассе ФАД Р-22 в Городищенском районе Волгоградской области рейсовый автобус «Москва - Астрахань» с 44 пассажирами врезался в легковой автомобиль. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, обошлось без жертв.

Машины вылетела в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские выяснили, что автобус ехал в сторону столицы. На 928 километре водитель грубо нарушил ПДД – нарушил безопасную дистанцию с едущим впереди «Рено Каптюр», за рулем которого сидел 67-летний волгоградец. В итоге иномарка вылетела в кювет, водитель получил травмы. никто из пассажиров не пострадал.

- Дорожными полицейскими проверено соблюдение условий безопасности и законность организованной междугородней перевозки пассажиров, наличие необходимой документации. Нарушений не выявлено, - добавили в областном Главке МВД.