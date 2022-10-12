В Волгоградской области трое подростков обокрали дом своего знакомого

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

Суд в Волгоградской области вынес приговор троим подросткам, которые обокрали дом. Двоих отправили в спецучреждение, одного наказали условным сроком. Вечером 18 июня 2022 года друзья гуляли в парке и увидели, что их знакомый потерял ключи, которые они подобрали. При этом мальчик ранее рассказал товарищам, что его родители уехали, а дома хранится крупная сумма денег. Подростки пробрались в дом и стащили 95 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Один из воришек забрал себе 50 тысяч рублей, на которые купил себе мопед и потратил на развлечения, двое других школьников свою часть денег спустили на личные нужды. Все трое признали вину, а их родители возместили ущерб. Тем не менее, наказания суда мальчишки не избежали.

Николаевский районный суд лишил двоих подростков свободы сроком на один год. Так как им нет 18 лет, они проведут по году в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Еще один воришка получил лишение свободы на один год условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.