За сутки в Волгограде под колеса лихачей попали четыре пешехода

Жителей региона призывают соблюдать ПДД Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За минувшие сутки, 11 октября, четыре жителя Волгограда оказались под колесами машин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, пострадавшим оказана помощь, а в обстоятельствах аварий разбираются полицейские.

Одно из ДТП произошло в первой половине дня в Тракторозаводском районе на улице Ополченской, где 29-летний водитель «Датсун» сдавая назад наехал на 51-летнего мужчину. Чуть позже в Дзержинском на территории оптово-распределительного рынка 27-летний парень за рулем «Форд Транзит» сбил 36-летнего пешехода.

Около четырех вечера в Краснооктябрьском районе 22-летний парень на «ВАЗе» у дома №23 по проспекту Металлургов наехал на 39-летнюю волгоградку, переходившую дорогу. И ближе к шести часам в Советском 45-летний мужчина на «Митсубиси» сбил 69-летнюю пенсионерку на пересечении улиц Родниковой и Аренского.

Все пешеходы госпитализированы.