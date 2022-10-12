На полигоне под Волгоградом расчеты ПВО уничтожили цели противника

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне Волгоградской области прошли учения расчетов противовоздушной обороны. Военные отработали навыки уничтожения аэродинамических целей противника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, расчеты ПВО использовали современные комплексы, чтобы поразить ракеты условного врага. Такие как ЗРС «Тор», ЗПРК «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела», ПЗРК «Игла».

Расчеты ПВО выбрали позиции в условиях пересеченной местности и замаскировали военную технику, чтобы противнику было сложнее ее засечь. А затем перевели из походного положения в боевое.

- Засечка и уничтожение ряда целей прошло в автоматическом режиме, без участия оператора системы, с контролем воздушного пространства и самостоятельным захватом всех воздушных объектов, - отметили в пресс-службе ЮВО.