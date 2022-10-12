Не более 100 тысяч рублей готовы платить волгоградцам в октябре

Хороших предложений в октябре в Волгограде не так много. Фото: Семен ШПАК

Волгоградцы, которые сейчас находятся в поиске работы, могут рассчитывать максимум на 100 тысяч рублей. Это самое высокооплачиваемое предложение октября в нашем городе. Сервис SuperJob озвучил топ 5 открытых вакансий с самой высокой зарплатой в Волгограде в этом месяце. Самый большой заработок предлагают руководителю группы продаж. За 100 тысяч рублей в месяц (из них 60 тысяч оклад, остальное только в случае достижения целей) он должен руководить группой из 12 менеджеров, обеспечивать выполнение плана и постоянно повышать уровень продаж.

А вот стоматолог-пародонтолог в случае, если его примут в крупную сеть стоматологий, железно будет получать 75 тысяч рублей и больше и иметь льготы на медуслуги клиники. Столько же готовы платить менеджеру по торговле в компании, которая занимается производством и реализацией продукции глубокой заморозки, консервации, колбас, кондитерских и макаронных изделий.

На четвертом месте в топе менеджер по логистике в сфере перевозок, который может получать от 70 до 110 тысяч. Ищут стрессоустойчивого человека с опытом в этой сфере. От 70 тысяч и больше может получать управляющий рестораном. За эти деньги человеку с высшим образованием и опытом от трех лет предлагают организовать работу ресторана, вести финансово-хозяйственную деятельность и общаться с контролирующими и проверяющими органами.

Тем, кто хочет зарабатывать больше, придется подумать о переезде из Волгограда в в другие города. В том же Краснодаре и Нижнем Новгороде можно найти работу с зарплатой в 200-250 тысяч, в Воронеже – в 150-160 тысяч, в Казани и Екатеринбурге ищут сотрудников на зарплату 130-140 тысяч.