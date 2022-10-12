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Происшествия12 октября 2022 6:46

Под Волгоградом судят пьяного лихача за смерть супружеской пары

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция Ленинского района передала в суд уголовное дело

Полиция Ленинского района передала в суд уголовное дело

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Ленинского района передала в суд уголовное дело в отношении 39-летнего водителя, обвиняемого в гибели супружеской пары в результате пьяного ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ноябре 2020 года мужчина ехал за рулем «Фольксваген Поло» на трассе «Волгоград - Астрахань». На 69 километре нетрезвый водитель пошел на обгон, спровоцировав смертельную аварию.

- Водитель выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с «ГАЗ». После совершил лобовое столкновение с двигающейся во встречном направлении «Лада Ларгус», - рассказали в полиции.

В итоге 49-летний водитель и его 45-летняя супруга из «Лады» скончались на месте аварии. Мужчина не стал отрицать свою вину. Ему грозит до 5 лет колонии.