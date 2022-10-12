Волгоградский СК доложит Бастрыкину о ситуации с нарушением прав 90-летнего ветерана труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возьмет на контроль проверку по факту нарушения прав 90-летнего ветерана труда из Волгограда. После выхода телевизионного сюжета на федеральном канале о жизни пенсионера стало известно, что он долгие годы ждет переселения из аварийного жилья, также ему регулярно угрожают соседи, а реакции от правоохранительных органов нет.

- Данная информация проверяется следственными органами Следственного комитета РФ по региону в рамках процессуальной проверки, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного следкома.

В ближайшее время руководитель волгоградского СУ СКР Василий Семенов доложит о ситуации, после чего дело возьмут на контроль в центральном аппарате.