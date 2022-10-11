Суд в Волгограде оштрафовал жительницу Москвы за экстремизм в соцсети

Суд оштрафовал женщину на три тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал жительницу Москвы за распространение экстремистских материалов в интернете. Женщина зарегистрирована в Волгограде, но проживала в столице. На своей странице в «ВКонтакте» она опубликовала аудиоматериал, который был признан экстремистским. Также она выложила видео с демонстрацией символики нацистской Германии без пояснительных надписей, формирующих негативное отношение к нацизму. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В судебном заседании девушка пояснила, что ролик не воспринимался ею, как пропагандирующий идеи фашизма. Она такие идеи не поддерживает, - отметили в пресс-службе судов.

За публикацию запрещенной аудиозаписи жительницу Москвы оштрафовали на две тысячи рублей, а за распространение экстремистского видео – на одну тысячу. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.