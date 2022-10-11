В Волгоградской области назвали льготы для семей мобилизованных граждан

Волгоградцам рассказали о льготах для семей военнослужащих Фото: Виталий ТИМКИВ

В Волгоградской области назвали льготы, на которые могут рассчитывать члены семей мобилизованных граждан. Меры поддержки предусмотрены для жен и детей военнослужащих. Как сообщает телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область», супруги мобилизованных волгоградцев имеют преимущество при трудоустройстве в государственные организации, воинские части. Также их не коснется увольнение при сокращении штата.

Также семьям граждан, которые были призваны из запаса во время частичной мобилизации, предоставляется санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, пансионатах, детских лагерях, базах и домах отдыха, на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки, если иное не предусматривается российским законодательством.

- Стоимость путевки устанавливается указанными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, - отметили в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область».

Если контрактник меняет место службы или увольняется, то члены семей, которые учатся в государственных образовательных учреждениях, могут перевестись в детсады, школы или вузы, которые находятся рядом с новым местом службы или к месту жительства. Детей военнослужащих вне очереди устраивают в школы, детсады или лагеря. Семьям оказывается бесплатная юридическая помощь органами военного управления и органами военной юстиции.

Также родные могут бесплатно переехать к новому месту службы, съездить на лечение, отправиться при увольнении военнослужащего или при его гибели к месту жительства, один раз в год одному члену семьи предоставляется поездка к месту отпуска и обратно.