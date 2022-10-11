В Волгограде пропавшего школьника отыскали во дворе дома

Полицейские выясняют, что заставило мальчика уйти из дома Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде нашелся школьник, который без вести пропал вечером в воскресенье. 12-летнего мальчика нашли инспекторы по делам несовершеннолетних. Он был во дворе дома на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, поиски мальчика вели наряды и патрули полиции, волонтеры.

- По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. В настоящий момент с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних, - отметили в региональном Главке МВД.

Выяснилось, что школьник ушел из дома вечером в воскресенье после ссоры с родителями. Его отец обратился в полицию только на следующий день. Полицейские изучат обстоятельства, из-за которых ребенок решил уйти из дома.

- В отношении родителей будут применены меры воздействия в соответствии с законодательством, - добавили в областной полиции.