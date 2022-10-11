Гидрометцентр прогнозирует потенциально опасную погоду в Волгоградской области

Ночью и утром в среду будет туман Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области погода стала пасмурной и дождливой. Не стоит волгоградцам ждать солнца и в среду. По прогнозу Гидрометцентра, 12 октября будет желтый уровень опасности метеорологических явлений – это значит, погода будет потенциально опасной. С полуночи до 10.00 в отдельных районах ожидается туман. Также ночью пойдет дождь, местами сильный.

Температура воздуха в ночь на 12 октября в Волгограде будет +7 градусов, днем столбики термометров будут показывать +14. Скорость западного ветра составит 5м/с.