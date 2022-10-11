Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 14:17

Гидрометцентр прогнозирует потенциально опасную погоду в Волгоградской области

12 октября в регионе обещают туманы и сильные дожди
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ночью и утром в среду будет туман

Ночью и утром в среду будет туман

Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области погода стала пасмурной и дождливой. Не стоит волгоградцам ждать солнца и в среду. По прогнозу Гидрометцентра, 12 октября будет желтый уровень опасности метеорологических явлений – это значит, погода будет потенциально опасной. С полуночи до 10.00 в отдельных районах ожидается туман. Также ночью пойдет дождь, местами сильный.

Температура воздуха в ночь на 12 октября в Волгограде будет +7 градусов, днем столбики термометров будут показывать +14. Скорость западного ветра составит 5м/с.