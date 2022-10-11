Волгоградские чиновники выплатят компенсацию семье девочки, которую ударило током

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Алексей ФОКИН

Чиновники в Волгоградской области по решению суда выплатят компенсацию семье девочки, которую ударило током в парке. Прокуратура Быковского района провела проверку после обращения родителей 10-летней школьницы. 31 августа 2021 года она получила удар током от осветительного прибора на центральной площади в поселке Победа. Девочку госпитализировали в больницу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Осветительный прибор состоит на балансе администрации Побединского сельского поселения Быковского муниципального района. Согласно положениям ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, - отметили в надзорном ведомстве.

Администрация Побединского сельского поселения не обеспечила безопасную работу системы освещения на центральной площади, что привело к удару током ребенка. Быковский районный суд частично удовлетворил иск прокурора. Семье пострадавшей девочки чиновники Побединского сельского поселения должны выплатить компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.