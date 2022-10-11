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Досуг11 октября 2022 13:41

В Волгограде снова зазвучат песни группы «Кино»

Их исполнит эстрадный ансамбль
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Станислав Дмитриев

Фото: Станислав Дмитриев

В Волгограде снова зазвучат знаменитые песни «Кино». Только теперь не в исполнении легендарной группы, ее творчество представит эстрадный ансамбль «Странники». Он выступит 15 октября в 17.00 на сцене Волгоградской филармонии. В концерте примут участие и солистки филармонии.

Музыканты исполнят песни Виктора Цоя, которые стали по-настоящему бессмертными. Во время концерта прозвучат «Группа крови», «Видели ночь», «Восьмиклассница», «Кукушка» многие другие хиты.

Напомним, группа «Кино» выступала в Волгограде совсем недавно. Она была в числе участников ParkSeason Fest, который состоялся в сентябре на «Волгоград Арене».