В Волгограде снова зазвучат песни группы «Кино»

Фото: Станислав Дмитриев

В Волгограде снова зазвучат знаменитые песни «Кино». Только теперь не в исполнении легендарной группы, ее творчество представит эстрадный ансамбль «Странники». Он выступит 15 октября в 17.00 на сцене Волгоградской филармонии. В концерте примут участие и солистки филармонии.

Музыканты исполнят песни Виктора Цоя, которые стали по-настоящему бессмертными. Во время концерта прозвучат «Группа крови», «Видели ночь», «Восьмиклассница», «Кукушка» многие другие хиты.

Напомним, группа «Кино» выступала в Волгограде совсем недавно. Она была в числе участников ParkSeason Fest, который состоялся в сентябре на «Волгоград Арене».