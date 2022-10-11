«Ситиматик-Волгоград» проинформировал должников об ответственности за неоплату услуги по вывозу отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В сентябре «Ситиматик-Волгоград» разослал более 40 тысяч почтовых уведомлений жителям Волгограда и Волжского, имеющим задолженность за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), накопившим долги более двух тысяч рублей.

Часть уведомлений сообщает должникам о возбуждении исполнительного производства, то есть что задолженность уже взыскана регоператором через суд и находится на исполнении в службе судебных приставов. При неоплате такой задолженности судебный пристав сможет арестовать все имеющиеся у должника счета и взыскать не только основной долг, но и пени, госпошлину и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Таких информационных писем разослано более 13 тысяч. Общая задолженность по ним составляет 109,5 млн рублей, пени 23,5 млн рублей, госпошлина 3,6 млн рублей. Исполнительский сбор от службы судебных приставов может составить 9,6 млн рублей.

Региональный оператор обращает особое внимание данных должников: 1 октября текущего года снят мораторий на предъявление к оплате таких исполнительных документов в банки и в ближайшее время «Ситиматик-Волгоград» передаст документы для ареста счетов и снятия денежных средств в счет оплаты задолженности непосредственно с карт должников.

Другая часть разосланных уведомлений предупреждает о грядущем обращении регоператора в суд, если задолженность не будет оплачена. Таких документов направлено более 31 тысячи на общую сумму задолженности 87,7 млн рублей и пени 14,1 млн рублей.

Следует отметить, что должники Волгограда и Волжского не восприняли факт получения уведомлений в качестве серьезного намерения со стороны «Ситиматик-Волгоград» о взыскании задолженности – оплачено лишь 3,8% задолженности, в отношении которой были направлены такие письма.

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжит планомерную работу по принудительному взысканию долгов с неплательщиков за коммунальную услугу «Обращение с ТКО». На сегодняшний день граждане и юридические лица задолжали за вывоз отходов более 1,2 млрд рублей.

В очередной раз напоминаем, что обязанность оплачивать услугу вывоза ТКО до 10 числа каждого месяца установлена законом, как и любой другой коммунальной услуги. Регоператор надеется на сознательность граждан и призывает не доводить ситуацию до суда и оплатить долг в кратчайшие сроки.

По вопросам оплаты услуги «Обращение с ТКО» можно обратиться по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00 или по номеру справочной службы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (8442) 32-50-50.