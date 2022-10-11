Главврачом стоматологии №7 в Волгограде назначена Оксана Михальченко

В стоматологии новый главврач. Фото: облздрав

В Волгограде 11 октября назначили нового главного врача стоматологической поликлиники №7. По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при облздраве руководить медучреждением будет Оксана Михальченко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Выпускница волгоградского медуниверситета работает в сфере стоматологии более 26 лет. 10 лет вела практику в разных клиниках, преподавала студентам медколледжа ВолгГМУ, заведовала терапевтическим отделением стоматологии №9. Последние семь лет была заместителем главврача по лечебной работе.