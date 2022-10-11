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Происшествия11 октября 2022 11:27

В Волгограде мастера завода осудили за махинации с премиями

Краснооктябрьский районный суд назначил женщине условное наказание
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Рабочие пожаловались на мастера.

Рабочие пожаловались на мастера.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассмотрел дело мастера завода «Титан-Баррикады» и признал ее виновной в мошенничестве с начислением премий. Женщину приговорили к 1 году 9 месяцам условно с испытательным сроком в один год за то, что рабочие отдавали начальнице половину причитающихся им премиальных выплат, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, мастер малярного участка вела для бухгалтерии табели учета рабочего времени сотрудников и проставляла суммы премий. Почти два года - с марта 2018-го по декабрь 2019 года – двое подчиненных перечисляли на ее счет часть своих премий, боясь немилости начальства. Но в итоге не выдержали и написали коллективную жалобу.

Как рассказала сама женщина, она ввела работников в заблуждение, сообщив, что размер их премии завышен. Весь излишек причитался ей самой. На самом деле маляры отдавали ей честно заработанное.

Приговор в силу еще не вступил.