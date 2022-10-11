В Волгограде судят хранившего дома взрывчатку мужчину

Фото: фото пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области

Прокуратура Волгограда передала в суд материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Краснооктябрьского района, хранившего дома взрывчатые вещества и боеприпасы. В арсенале преступника были гранаты, пистолет Макарова, патроны, самодельные взрывные устройства, карабин системы Маузер и другое.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, обвиняемый купил взрывчатку еще в 2006 году и на протяжении многих лет прятал е дома, прямо угрожая безопасности целого МКД. Его вычислили сотрудники УФСБ и МВД по региону. Во время задержания мужчина выбросил рюкзак из окна, пытаясь скрыть улики, но ничего не вышло.

- Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет, - добавили в прокуратуре.