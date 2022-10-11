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Общество11 октября 2022 10:29

В Волгограде расчищать ливневки будет нижегородские спецмашины

Город получит 4 единицы дорожной техники
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ливневки Волгограда будет расчищать нижегородская спецтехника

Ливневки Волгограда будет расчищать нижегородская спецтехника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде заключили контракт на поставку спецтехники для обслуживания ливневой канализации. Победителем торгов стала нижегородская компания ООО «ТК Коммаш-Граз». Она поставит в город 4 единицы дорожную технику нижегородского производства. Техника до конца года пополнит парк муниципальногого предприятия «Северное». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Спецмашины будут расчищать ливневые коллекторы, колодцы, убирать засоры и грязь в подземных коммуникациях. Также машины будут использовать для мойки дорог, бордюров, дорожных ограждений.