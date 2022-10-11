Волгоградка помогла полиции задержать обокравшего церковную лавку рецидивиста

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который в начале октября обокрал церковную лавку в Волжском. Он стащил 4 золотых крестика под камерой видеонаблюдения. Полицейским помогла неравнодушная волгоградка, она увидела в СМИ ориентировку на разыскиваемого и сообщила, что заметила схожего по приметам мужчину в Красноармейском районе Волгограда. Оперативники выехали по указанному женщиной адресу и задержали ранее судимого 30-летнего волгоградца. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный сознался в воровстве. На допросе он пояснил, что продал золотые крестики, а полученные за них деньги потратил. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.