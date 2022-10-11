Более 900 лифтов заменили в Волгоградской области с начала года

Новые лифты уже установили в 262 домах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С начала 2022 года в Волгоградской области по программе капремонта заменили уже 917 лифтов в 262 многоквартирных домах. Больше всего новых современных подъемников появилось в многоэтажках Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном фонде капремонта.

В Волгограде новенькие лифты могут ценить жители 203 домов. Взамен старых и вышедших из строя в городе установили 732 подъемника. До конца года перестанут ходить пешком с сумками на 9-й этаж обитатели еще 111 высоток. предстоит смонтировать еще 356 лифтов. В Камышине уже полностью выполнили годовой план, там заменили 44 подъемника в 9 домах. В Волжском осталось запустить два новых лифта в одной из многоэтажек. Уже радует жильцов 50 домов 141 единица нового оборудования.

Всего в 2022 году в регионе должны заменить 1277 лифтов в 374 многоэтажках. Все старые лифты планируют обновить до конца 2024-го.