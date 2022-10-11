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Происшествия11 октября 2022 9:33

Под Волгоградом в жестком ДТП погиб молодой водитель, 3 человека в больнице

На трассе лоб в лоб столкнулись «Хендэ» и «ВАЗ»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В ДТП погиб водитель.

В ДТП погиб водитель.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло в Новониколаевском районе 10 октября. На дороге столкнулись две легковые машины, в результате один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 10.48 часов 44-летняя женщина за рулем «Хендэ Акцент» ехала по 679 километру трассы Р-22 «Каспий». Женщина решила обогнать едущий впереди транспорт и оказалась на полосе встречного движения, где на полной скорости протаранила «ВАЗ».

- 24-летний водитель «ВАЗ» скончался на месте, его 23-летний пассажир, водитель и 21-летний пассажир иномарки госпитализированы, - уточнили в полиции.

По факту аварии проводится проверка. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД, ни в коем случае не совершать опасные маневры на большой скорости.