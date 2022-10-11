Более 400 многоквартирных домов уже отапливают в Волгоградской области

Котельные запускают в работу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области набирает темпы отопительный сезон 2022-2023. На 11 октября тепло получают почти тысяча жилых домов и социальных объектов в 17 районах и в Урюпинске. В регионе уже начали работать 363 центральных и автономных котельных, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ региона.

В целом по региону отопление уже поступает в более 400 многоквартирных домов с централизованной системой отопления в Урюпинске, Нехаевском, Руднянском, Жирновском, Чернышковском, Котовском районах. Кроме того, в 18 муниципалитетах тепло пришло в 251 школу, 138 садиков, 70 больниц и поликлиник и 56 прочих объектов.

В Волгограде социальные объекты решили отапливать с 13 октября, когда же нагреются батареи в многоэтажках, власти города пока не объявили. Но по закону отопительный сезон должен начаться, когда среднесуточная температура пять дней продержится на отметке ниже +8 градусов.