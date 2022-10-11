Жителя Волгоградской области осудят за поджог и убийство

Дело передано в суд. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области под суд идет ранее судимый 46-летний житель Палласовского района, который с разницей в три недели совершил два преступления – из мести поджег технику и сено, а после зарезал знакомого. Мужчину обвиняют в умышленном преступлении против собственности и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 27 июня 2022 года мужчина поджег животноводческий комплекс. К счастью, фермер вовремя заметил пожар и потушил огонь. Причиной поджога стала месть – за три года до этого обвиняемый украл принадлежащих фермеру лошадей и получил за это срок. Спустя три недели, 18 июля, мужчина выпивал с 34-летним знакомым и во время ссоры ударил его ножом в живот. После раненый скончался в больнице.

Ожидать приговора мужчина будет под стражей.