В Волгограде вторые сутки ищут пропавшего 13-летнего школьника

В Волгограде с воскресенья ищут пропавшего школьника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде идут поиски 13-летнего Савелия Быкова. Мальчик ушел из дома в Краснооктябрьском районе вечером 9 октября и до сих пор не вернулся. Он не выходит на связь, где школьник может находиться, неизвестно. Городская полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего ребенка, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

У мальчика рост 160-165 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. Он носит очки для зрения. Школьник ушел из дома в темно-зеленой куртке, серых штанах, белых кроссовках. Полицейские просят волгоградцев оказать помощь в поиске.

- Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам полиции: 93-01-11 (дежурная часть Управления МВД России по Волгограду), 73-10-02 (дежурная часть отдела полиции №2), +7-927-524-22-30 (инспектор по делам несовершеннолетних) или 02, - отметили в региональном Главке МВД.