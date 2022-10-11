Под Волгоградом в загоревшемся доме в СНТ нашли тело мужчины

Проводится проверка Фото: Олег ЗОЛОТО

10 октября в одном из домов в СНТ «Садовод» в поселке Пятиморск Калачевского района спасатели нашли тело 61-летнего мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в тот день в жилой постройке случился пожар. Первыми задымление увидели соседи. Они и позвонили в экстренные службы. МЧС затушили огонь и бросились внутрь дома, где обнаружили уже погибшего хозяина. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

- Предположительно причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – в кухне. Кроме термических ожогов на теле иных повреждений не обнаружено, - сообщили в СК.

По данному факту организована проверка.