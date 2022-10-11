В экопункте регоператора «Вторматик» прошел мастер-класс для школьников по работе с текстилем

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На площадке экопункта «Вторматик» в Волгограде состоялся первый мастер-класс для школьников. Под руководством представителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» ученики 5 «А» класса школы 113 г. Волгограда учились мастерить поделки с использованием вторичных материалов – картона и текстиля.

Напомним, что с сентября текущего года региональный оператор расширил ассортимент принимаемого вторичного сырья от населения в экопункте «Вторматик». Теперь, кроме макулатуры, пластика и пленки здесь можно сдавать за вознаграждение текстиль. Перед началом мастер-класса ребятам подробнее рассказали об основных правилах приема ветоши: какие именно виды тканей можно сдавать, что не принимается, в каком виде необходимо приносить отслужившие вещи. Школьникам напомнили, что прежде, чем избавляться от старой одежды насовсем, из нее можно смастерить необычную поделку, например, в подарок к какому-либо празднику. Из отходов ткани и других заготовленных материалов ребята потренировались делать крафтовые открытки.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Напомним, что со школой 113 г. Волгограда у регоператора заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 5 «А» взят под шефство, как профильный экологический класс. В прошлом году на тематических занятиях с региональным оператором школьники учились основам раздельного сбора отходов, один из уроков был полностью посвящен популярному вторичному материальному ресурсу – пластику. Сегодня в ходе занятия на площадке «Вторматика» подшефные ученики узнали, что такое микропластик и чем он опасен для здоровья человека. С использованием микроскопа был проведен эксперимент по его обнаружению в кипятке после заваривания чайных пакетиков. В сравнении с контрольным образцом ребята своими глазами увидели частицы и вкрапления предположительно микропластика в капле исследуемого образца.

После занятия состоялось дружеское чаепитие с пирогом и завариванием листового чая, трав и ягод.

Экопункт «Вторматик» работает по адресу: г. Волгоград, ул. Елецкая 21 (парковочная площадка ТЦ «Парус») без выходных с 08:00 до 20:00. Кроме текстиля, за вознаграждение здесь можно сдать пластик ПЭТ-1 и ПЭТ-2, фасовочную и стрейч пленку, макулатуру, ПНД канистры и флаконы. Правила приема, перечень вторсырья и актуальные цены указаны на сайте vtormatik.ru. Новости о работе экопункта «Вторматик» можно читать в телеграм-канале: t.me/vtormatik, а дополнительную информацию уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7937-725-1034.