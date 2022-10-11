Под Волгоградом отчиму дали 17 лет тюрьмы за изнасилование 13-летней падчерицы

Мужчина проведет 17 в колонии. Фото: Семен ШПАК

Волгоградский областной суд не смягчил приговор 37-летнему отчиму, который напившись, угрожал убить и изнасиловал 13-летнюю падчерицу. По четырем статьям УК РФ мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- Кроме того с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда, - рассказали в суде.

Как установил суд, в апреле 2022-го мужчина выпивал в квартире тещи. Ему под руку попалась 13-летняя падчерица. Угрожая убийством, мужчина изнасиловал девочку. Все это волгоградец снимал на мобильник. Когда отчим уснул, девочка сбежала и все рассказала маме и бабушке. Но мужчина своей вины так и не признал.