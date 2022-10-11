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Политика11 октября 2022 7:29

Под Волгоградом мобилизованные учатся подбивать танки в ближнем бою

Военные продолжают подготовку перед участием в СВО
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

Мобилизованные продолжают подготовку в одном из учебных центров Минобороны Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие учатся борьбе с бронированными танками, а также проходят обкатку гусеничной техникой.

Опытные офицеры ЮВО тренируют мобилизованных, обыгрывая возможные сценарии боя. По одному из них военные окапываются, ожидают приближение танка, стреляют в него, а затем бросают гранату в уязвимое место. Подготовка позволяет проверить характер бойца и обучить его. Помимо этого, мобилизованные участвуют в стрельбищах в положениях «лёжа», «стоя» и «с колена»

- Граждане, призванные в ходе частичной мобилизации, обучаются целому ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовкам, основам связи, радиационной, химической и биологической защите и другим, - добавили в ЮВО.