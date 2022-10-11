В Волгоградской области фермеры нашли снаряды

Фото: Южный военный округ

Саперы ЮВО в Волгоградской области уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды нашли фермеры во время земляных работ. Они обратились в военный комиссариат, который направил заявку на разминирование в инженерно-саперное подразделение.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, были обнаружены шесть минометных 76-мм мин и 45-мм артиллерийских снарядов. Саперы извлекли боеприпасы из земли и перевезли на полигон Прудбой. Там их уничтожили подрывом накладным зарядом.

- С начала года специалистами группы разминирования ЮВО было уничтожено более одной тысячи боеприпасов различного калибра, - отметили в военном округе.