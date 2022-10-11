Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области

Волгоградцам советуют сделать прививки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителей Волгоградской области продолжают одолевать парагрипп, риновирусы и коронавирус. Тем не менее, в регионе в начале октября снизилась заболеваемость ОРВИ. Число чихающих, кашляющих и температурящих за последнюю неделю упало на 14%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по региону.

- Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению составляет 61,3 на 10 тысяч населения, находится ниже эпидемического порога на 36%, - рассказали санитарные врачи.

На сегодня прививки от гриппа уже сделали 25% волгоградцев – вакцинировались более 616 тысяч человек, в том числе 138 тысяч детей. Всего привить планируют 60% населения региона.

В обязательном порядке вакцину против гриппа предложат беременным и пожилым, детям, студентам, медикам, педагогам, работникам сфер торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также силовикам, вахтовикам, призывникам и госслужащим. Прививку сделают бесплатно в ближайшей поликлинике и по месту учебы и работы.