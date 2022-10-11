Под Волгоградом напротив острова Голодный нашли тело 53-летнего рыбака

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник,10 октября, в Старополтавском районе напротив острова Голодный случайные очевидцы обнаружили тело мужчины. О страшной находке сообщили в правоохранительные органы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, после опознания выяснилось, что это 53-летний рыбак, который пропал еще 29 сентября.

Почти две недели назад мужчина на лодке отправился рыбачить неподалеку от поселка Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области. и пропал. На связь не выходил, телефон перестал отвечать. Скорее всего, мужчина упал в воду и не смог выбраться.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, направлен на СМЭ. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления. организована проверка, - подчеркнули в следкоме.