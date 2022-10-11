Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 6:54

Под Волгоградом напротив острова Голодный нашли тело 53-летнего рыбака

Мужчина пропал почти две недели назад
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник,10 октября, в Старополтавском районе напротив острова Голодный случайные очевидцы обнаружили тело мужчины. О страшной находке сообщили в правоохранительные органы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, после опознания выяснилось, что это 53-летний рыбак, который пропал еще 29 сентября.

Почти две недели назад мужчина на лодке отправился рыбачить неподалеку от поселка Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области. и пропал. На связь не выходил, телефон перестал отвечать. Скорее всего, мужчина упал в воду и не смог выбраться.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, направлен на СМЭ. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления. организована проверка, - подчеркнули в следкоме.