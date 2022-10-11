Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил работу оборонных заводов в Волгограде

Денис Мантуров приехал в Волгоград.

Накануне, 10 октября, в Волгоград с рабочей поездкой приехал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава Минпромторга вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым оценил работу оборонных заводов «Титан-Баррикады» и «Красный Октябрь».

На первом производят новые образцы техники, в том числе для нужд хозяйства. Также «Титан» своевременно выполняет госзаказ. Сейчас на заводе проходит испытание новое оборудование для нефтяных компаний.

Благодаря своевременным инвестициям развивается и «Красный». На заводе изготавливают более 500 видов профилей проката – почти половину об общего производства в стране.

- В Волгоградской области формируется центр компетенций по выпуску нержавеющей стали, в котором будут задействованы крупнейшие отраслевые предприятия. Запуск новых производств даст мощный синергетический эффект для всего промышленного сектора региона, - отметили в пресс-службе региона.