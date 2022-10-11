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Общество11 октября 2022 6:28

В Волгоградской области нашли гриб весом почти 3 кг

Он стал главным трофеем грибного чемпионата
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Чернышковском районе в природном парке «Цимлянские пески» прошел открытый чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник». Главным его трофеем оказался найденный гриб, вес которого составил 2,8 кг. Его нашла команда-победительница из Калачевского района. Всего участники чемпионата собрали 135 кг грибов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

Участники соревновались не только в сборе грибов, а также в сборе мусора в лесу. В командном первенстве победители собрали около 22 кг грибов. А в личном зачете наивысший результат показала жительница хутора Тормосин Чернышковского района Тамила Казанкова, в течение двух часов она собрала 12 кг даров леса.

Отметим, грибной чемпионат в Волгоградской области является традиционным, однако последние 2 года он не проводился из-за пандемии коронавируса.