В Волгоградской области нашли гриб весом почти 3 кг

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Чернышковском районе в природном парке «Цимлянские пески» прошел открытый чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник». Главным его трофеем оказался найденный гриб, вес которого составил 2,8 кг. Его нашла команда-победительница из Калачевского района. Всего участники чемпионата собрали 135 кг грибов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

Участники соревновались не только в сборе грибов, а также в сборе мусора в лесу. В командном первенстве победители собрали около 22 кг грибов. А в личном зачете наивысший результат показала жительница хутора Тормосин Чернышковского района Тамила Казанкова, в течение двух часов она собрала 12 кг даров леса.

Отметим, грибной чемпионат в Волгоградской области является традиционным, однако последние 2 года он не проводился из-за пандемии коронавируса.