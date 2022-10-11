На юге Волгограда сделали новый тротуар возле станции «Заканальная»

Фото: Администрация Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда завершилось обустройство пешеходной сети перед станцией «Заканальная». Подрядчик обустроил тротуары на площади свыше 3,5 тысячи квадратных метров. Кроме реконструкции старых разбитых дорожек, были проложены новые тротуары. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

В рамках работ, которые проходят по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», были установлены 19 фонарей и смонтирована система поливочного водопровода, который обеспечит уход за растениями. В ближайшее время на территории возле станции «Заканальная» высадят 115 кленов, ясеней, лип, юкк, спирей.

- Также здесь оборудуют игровой комплекс с качелями, песочницей и другими аттракционами. Зеленые зоны украсят арт-объектами в виде одуванчиков и глобуса, а вдоль пешеходных дорожек впервые установят парковую мебель, - отметили в мэрии.

Параллельно в Красноармейском районе проходит благоустройство территории у музея-заповедника «Старая Сарепта».