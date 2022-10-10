На видео попала теплая встреча вернувшихся со спецоперации бойцов в Волгоградской области

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В Волгоградской области устроили теплую встречу военнослужащих, которые 10 октября возвращались домой с фронта. В Калаче-на-Дону сотни жителей вышли на улицу Октябрьскую, чтобы сделать коридор для военных грузовиков, которые везли бойцов Росгвардии из зоны специальной военной операции. По пути в часть они увидели сотни теплых улыбок благодарных жителей области. Женщины, дети размахивали российскими флагами в знак приветствия мужчинам, которые, выполнив свой долг, вернулись на отдых домой. Уже скоро они обнимут своих жен, детей, родителей.

Войска национальной гвардии вместе с российскими военнослужащими с начала СВО выполняют служебно-боевые задачи на Украине. Защищают местное население на территориях, освобожденных от националистических вооруженных формирований, охраняют объекты инфраструктуры, сопровождают колонны с грузами. Многие из них проявили мужество и героизм и получили награды.