Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 октября 2022 18:35

На видео попала теплая встреча вернувшихся со спецоперации бойцов в Волгоградской области

Жители приветствовали солдат флагами и аплодисментами
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Фото: кадр с видео.

Фото: кадр с видео.

В Волгоградской области устроили теплую встречу военнослужащих, которые 10 октября возвращались домой с фронта. В Калаче-на-Дону сотни жителей вышли на улицу Октябрьскую, чтобы сделать коридор для военных грузовиков, которые везли бойцов Росгвардии из зоны специальной военной операции. По пути в часть они увидели сотни теплых улыбок благодарных жителей области. Женщины, дети размахивали российскими флагами в знак приветствия мужчинам, которые, выполнив свой долг, вернулись на отдых домой. Уже скоро они обнимут своих жен, детей, родителей.

Войска национальной гвардии вместе с российскими военнослужащими с начала СВО выполняют служебно-боевые задачи на Украине. Защищают местное население на территориях, освобожденных от националистических вооруженных формирований, охраняют объекты инфраструктуры, сопровождают колонны с грузами. Многие из них проявили мужество и героизм и получили награды.