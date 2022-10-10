Отключат свет 11 октября в трех районах Волгограда

Электричества не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 11 октября 2022 года, часть жителей южной части Волгограда останутся на несколько часов без электричества, интернета и прочих бытовых удобств. Среди коммунальных страдальцев в этот день окажутся три десятка улиц в Советском, Кировском и Красноармейском районах областной столицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Красноармейском районе Волгограда без электричества во вторник останутся 11 улиц: Бредихина, дома №37-71, 36-76, Генерала Романенко, №41-53, 40-66, Измайловская, №11, 19, 27-29, 39-45, Командира Рудь, №13-69, 28-74, Малоземова, №35-77, 30-66, 40а, Моисеенко, №45-47, 50, Помяловского, №27-35 и 22-32, Сердюкова, №43-67, 40-74, Стасова, дома №43-49 и 30-38, Тютчева, №27-31, 40а, 40-48, Хвастанцева, №41-55, 42-56. Света не будет пол дня – с 9.00 до 14.00.

В Кировском к коммунальным страдальцам присоединятся на этот раз жители 11 улиц частного сектора: Астровая, дома №31-33, Доватора, 41, Кипренского, №31-33 и 38-46, Коллонтай, №31-45 и 28-42, Миндальная, №1-5 и 2-2а, Матюшенко, №3-13 и 2-18, Розовая, №10-14, 44-50, 39-51, Рябиновая, №125-125а, Тополевая, №2-14, Шаблиевская, 142 и Ясеневая, №102-112. Продлятся отключения весь световой день – с 9 до 17 часов.

В Советском районе 11 октября обесточат дома на восьми улицах по адресам: Алексеевская, №71-75, 75а, 79, Криворожская, №37, 41, 4751, 53а, Карагандинская, №3-5, 15, 19, 23, 39-43, 47а, 70, Лемешкинская, дома №5-19, 6-16, 16а, 18, 20, Логовская, №70-80, Петровская, №13, 15 и 14-20, Нижне-Чирская, №3а, 3-11, 11а, 13, 15а, 15-25, 12, 14, 14а и 16-29, Панфиловская, 11а, 11-23. Локальный блэкаут продлится с 9.00 до 17.00.