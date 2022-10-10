Под Волгоградом горе-отец выплатил алименты после запрета на продажу «Тойоты»

Мужчина выплатил 50 тысяч рублей долга по алиментам. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Судебные приставы Николаевского района принудили горе-отца, задолжавшего по алиментам 50 тысяч рублей, помогать бывшей супруге в содержании их общего сына.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, мужчина собирался продавать Toyota Corolla, однако сотрудники ведомства оперативно составили постановление о запрете. Лишь после этого алиментщик нашел средства и перечислил их ребенку.

- Более того, после беседы с судебным приставом должник осознал необходимость регулярно помогать сыну, официально трудоустроился, и теперь с его заработной платы ежемесячно удерживаются алименты, - добавили в ведомстве.