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Происшествия10 октября 2022 14:00

Один погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области

Авария произошла на московской трассе в Новониколаевском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Автомобили столкнулись лоб в лоб.

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло 10 сентября на московской трассе в Новониколаевском районе Волгоградской области. На 679 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и «ВАЗ-2110». Погиб водитель ВАЗа, три человека получили травмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

По предварительным данным, ДТП случилось около 11 часов утра. 44-летняя женщина на иномарке вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с ехавшей там «десяткой». 24-летний водитель ВАЗа погиб на месте. В больницу с места аварии увезли 23-летнего пассажира отечественной легковушки, а также 44-летнюю женщину водителя и 21-летнего пассажира иномарки.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Один погиб, трое в больнице.

Один погиб, трое в больнице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области