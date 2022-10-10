Один погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области

Автомобили столкнулись лоб в лоб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло 10 сентября на московской трассе в Новониколаевском районе Волгоградской области. На 679 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и «ВАЗ-2110». Погиб водитель ВАЗа, три человека получили травмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

По предварительным данным, ДТП случилось около 11 часов утра. 44-летняя женщина на иномарке вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с ехавшей там «десяткой». 24-летний водитель ВАЗа погиб на месте. В больницу с места аварии увезли 23-летнего пассажира отечественной легковушки, а также 44-летнюю женщину водителя и 21-летнего пассажира иномарки.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.