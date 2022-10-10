В общественном транспорте Волгограда планируют ввести тарифы «120 минут» и «Единый безлимитный»

В Волгограде введут новые тарифы для проезда в общественном транспорте Фото: Эдуард Пальгунов

В городской думе 10 октября комитет по дорожному хозяйству и транспорту одобрил введение новых тарифов для общественного транспорта Волгограда. Планируется, что волгоградцы смогут использовать тарифы проездных билетов «120 минут» и «Единый безлимитный». По мнению городских парламентариев, расширение линейки проездных позволит снизить затраты на проезд у тех, кто активно пользуется автобусами, троллейбусами, трамваями.

Тариф «120 минут» будет предусматривать пересадку в течение двух часов по льготной цене, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской городской думе.

- Стоимость первой поездки составит 25 рублей, а каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей. При этом после первой транзакции пассажир сможет совершить в течение 120 минут неограниченное количество пересадок, - отметили в гордуме.

Тариф «Единый безлимитный» - это единый проездной билет на все виды муниципального общественного транспорта. Ранее в Волгограде такого билета еще не было. Горожане смогут за 1800 рублей в месяц ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях без ограничения по количеству поездок.

Проект новых тарифов для общественного транспорта будет рассматриваться на ближайшем заседании Волгоградской городской думы.